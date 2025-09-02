Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yapımı hızla devam eden Silivrikapı Spor Köyü inşaatında incelemelerde bulundu. Modern spor sahalarından sosyal tesislere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak proje, yalnızca sporculara değil, tüm Fatihlilere hitap edecek bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Başkan M. Ergün Turan, “Amacımız Fatih’i sporun marka ilçesi haline getirmek.”

“Silivrikapı Spor Köyü; basketbol, voleybol ve futbol sahalarının yanı sıra yarı açık tenis alanları ve padel kortlarıyla donatılıyor. Geniş otoparkı, sosyal tesisleri ve hizmet binalarıyla sadece sporcuların değil, tüm halkımızın uğrak noktası olacak. Amacımız Fatih’i sporun marka ilçesi haline getirmek.”

Projede spor sahalarının yanı sıra yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve çevre düzenlemeleri de yer alıyor. Böylece tesis, gençlerden yaşlılara, amatörlerden profesyonellere kadar her yaştan birey için kullanılabilir bir “yaşam köyü” niteliği kazanacak.

Silivrikapı Spor Köyü aynı zamanda eğitim programları, yaz spor okulları ve turnuvalara da ev sahipliği yapacak. Tarihi yarımadanın kültürel dokusuyla uyumlu biçimde yükselen Silivrikapı Spor Köyü, sporun yanı sıra sosyal buluşma alanı işlevi de üstlenecek.