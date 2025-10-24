Fatih Belediyesi, İstanbul’un tarihî kimliğini geleceğe taşıyacak ve modern şehre yeni yaşam alanları kazandıracak projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Karasurları boyunca etaplar halinde sürdürülen çalışmalardan biri olan Topkapı Kaleiçi Meydanı düzenlemesinde sona yaklaşıldı. İlçenin önemli giriş kapılarından birinde, surların çevresinde konumlanan meydanı gezen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Turan, yaptığı açıklamada Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda tarihî hafızayı canlandıran ve sosyal yaşamı güçlendiren bir proje olduğunu vurguladı. “Fatih’te tarihî dokuyla yeşili ve sosyal yaşamı buluşturan örnek bir meydan ortaya çıkıyor. Bu alan, Karasurları Millet Bahçemizin başlangıç noktası olacak ve hem ilçemizin hem de İstanbul’un kültürel ve sosyal hayatına yeni bir canlılık katacak,” dedi.

Çevreye ve ekolojiye duyarlı bir anlayışla tasarlanan projede, 120 farklı ağaç türü ve çeşitli peyzaj bitkileriyle alanın her mevsim farklı renkler ve dokular sunması planlandı. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları, etkinlik platformları ve açık hava faaliyetlerine uygun bölümlerle meydan, her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Başkan Turan, meydanın yalnızca Fatihliler için değil tüm İstanbullular için cazip bir buluşma noktası olacağını da ifade etti: “Tarihî Karasurların gölgesinde, Topkapı Kaleiçi’nde vatandaşlarımız hem doğayla buluşacak hem de kültürel etkinliklere katılabilecek. Bu meydan, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü olacak.”

Çalışmalar tamamlandığında Topkapı Kaleiçi Meydanı, Karasurlarını çevreleyen geniş Millet Bahçesi zincirinin en önemli halkalarından biri olarak hem kent estetiğini güçlendirecek hem de vatandaşların nefes alabileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.