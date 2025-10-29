Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, sahipsiz hayvanların sağlığını korumak için gelişmiş ultrasonografi (USG) cihazını aktif olarak kullanmaya başladı. Böylece hastalıkların erken teşhisi sağlanırken sokak hayvanlarının yaşam kalitesi modern tıbbın imkanlarıyla yükseliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi, yalnızca insanların değil, ilçedeki sahipsiz hayvanların da sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlayışın bir yansıması olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, teknolojik altyapısını güncel tıbbi cihazlarla sürekli geliştiriyor. Son olarak merkeze kazandırılan Ultrasonografi (USG) cihazı veteriner hekimlerin tanı ve tedavi süreçlerinde kritik bir rol üstleniyor.

USG cihazı, sokak hayvanlarının iç organlarının ağrısız, hızlı ve güvenilir bir yöntemle görüntülenmesine imkan tanıyor. Böylelikle hastalıklar erken evrede tespit ediliyor ve zamanında müdahalelerle hayvanların yaşam süresi ile yaşam kalitesi artırılıyor. Non-invaziv bir yöntem olan ultrasonografi, sokak hayvanlarının tedavi sürecinde konforunu gözetirken veteriner hekimlere de kapsamlı bir tanı desteği sağlıyor.

Cihazın kullanım alanları oldukça geniştir. Batın bölgesindeki karaciğer, dalak, böbrek, pankreas ve safra kesesi gibi organların detaylı incelenmesinde kullanılan USG, aynı zamanda iç kanama ve sıvı birikimlerinin tespitinde de etkin rol oynuyor. Tümör, kist ve taş oluşumlarının erken dönemde teşhisi; gebelik tespiti ve sürecin sağlıklı şekilde takibi; idrar yolları enfeksiyonları ve böbrek sorunlarının değerlendirilmesi; travma sonrası oluşan iç organ hasarlarının analizi de cihaz sayesinde kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

Tedavi merkezinde yürütülen her işlem 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım hem hayvan haklarının gözetilmesini hem de bilimsel ve etik standartların korunmasını garanti altına alıyor. Merkezde yapılan bir uygulamada, ultrason muayenesi ile safra kesesinde çamurlaşma (bilier sludge) ve safra yollarında iltihap (cholangitis) tespit edilen bir sokak hayvanı erken dönemde uygun tedaviye alınarak sağlığına kavuşturuldu. Bu örnek teknolojik gelişmelerin sokak hayvanlarının yaşamını doğrudan nasıl etkilediğini gösteren somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

Fatih Belediyesi, yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil, aynı zamanda erken teşhisle de sahipsiz hayvanların yanında yer alıyor. Belediyenin bu yaklaşımı toplumda hayvan sevgisini güçlendiren, vicdani sorumluluğu pekiştiren ve kent yaşamına insani bir değer katan bir hizmet anlayışı olarak dikkat çekiyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış tedavi merkezleri sayesinde sahipsiz hayvanların kaderi değişiyor; onların da sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi sağlanıyor.

Belediye yetkilileri teknolojik imkânların sokak hayvanlarının hizmetine sunulmaya devam edeceğini vurgularken bu çalışmaların sadece veterinerlik alanında değil, toplum sağlığı ve sosyal yaşamda da önemli katkılar sunduğunu ifade ediyor. Çünkü sağlıklı bir çevre sadece insanlar için değil, tüm canlılar için güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam anlamına geliyor.