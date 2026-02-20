AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Mardin Çevre Yolu hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Görüşmede, Mardin'in ulaşım altyapısındaki öncelikli projeler detaylı şekilde ele alındı.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Mardin çevre yolu başta olmak üzere, Kızıltepe bağlantı yolları, yapılması planlanan yeni nesil kavşak projeleri ile Kızıltepe-Ceylanpınar yolu olmak üzere, Mardin merkez ve tüm ilçelerimizin mevcut ve öncelikli ulaşım taleplerini Sayın Bakanımıza detaylı bir şekilde ilettik. Şehrimizin büyüyen ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu projelerin hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, gerekli adımların atılması hususunda desteklerini talep ettik.

Kılıç, Bakan Uraloğlu'na nazik kabulü ve yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ederek, Mardin için sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde çeşitli bakanlıklar nezdinde Mardin'e en iyi hizmeti sunmak amacıyla hazırladıkları programlar çerçevesinde önemli görüşmelerin devam edeceğini belirtti.Bu görüşme, Mardin'in trafik yükünü hafifletecek, lojistik ve ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerin hız kazanması açısından önem taşıyor. Özellikle yıllardır beklenen Mardin Çevre Yolu projesi, şehrin kalkınması ve günlük yaşam kalitesinin artırılması için kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.