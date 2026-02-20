Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market'te Ramazan ayı itibarıyla kırmızı et satışı başladı. Ramazan'ın ilk gününde toplam 4 bin 243 kilogram et vatandaşlara ulaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından yerli üreticilerden temin edilen et ürünleri Ramazan sofralarında vatandaşlarla buluşuyor.

Ramazan ayı boyunca Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde 9 Başkent Market şubesi ile 3 Başkent Mobil Market'te sürecek uygulama kapsamında; kıyma, kuşbaşı, yemeklik haşlamalık et ve dana sucuk vatandaşlara sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal destek alan Başkent Kart sahipleri de kartlarına yüklenen bakiye ile et alışverişi yapabiliyor.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ 4 BİN 243 KİLOGRAM ET SATILDI

Başkent Mobil Marketler Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Evren, Balâ ve Şereflikoçhisar'da et satışına başladı. Ayrıca etler; Başkent Marketlerin; GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe, Ulus Hali şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Ramazan ayının ilk gününde Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla toplam 4 bin 243 kilogram kırmızı et satışı yapıldı.

Satış noktalarına ilişkin güncel bilgilere ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

'AMACIMIZ YERLİ ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK VE VATANDAŞLARI GÜVENİLİR, SAĞLIKLI ETLE BULUŞTURMAK'

Yerli besi hayvanlarının Ankara Halk Ekmek Fabrikası'na bağlı uzman veterinerler tarafından muayenelerinin gerçekleştirildiğini ve hijyenik koşullarda Başkentlilerin sofrasına sunulduğunu belirten Halk Ekmek Fabrikası Satış Müdürü Mustafa Karan, 'Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz et satışımızı bu yılda vatandaşlarla buluşturuyoruz. Ankaralı vatandaşlara yerli besi güvenilir etleri sofralarına sunmak amacındayız. Etler yüzde yüz yerli besidir. Özellikle Ankara besisi kullanıyoruz. Bu projedeki amacımız, yerli üreticiyi desteklemek ve vatandaşları güvenilir sağlıklı etle buluşturmaktır' dedi.