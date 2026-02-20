Keşan'a bağlı Kadıköy'de iki gündür haber alınamayan 78 yaşındaki Mümin Şimşek'ten müjdeli haber geldi. Kaybolduğu günden bu yana ailesi ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Şimşek, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağ salim bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan'a bağlı Kadıköy'de kaybolan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Mümin Şimşek, bir otobüs şoförünün dikkati sayesinde Gelibolu'da bulundu. Sağlık durumu iyi olan Şimşek, ailesine kavuştu.

Edinilen bilgilere göre; Mümin Şimşek, kendi imkanlarıyla otobüse binerek Gelibolu'ya gitti. Yanındaki valiziyle birlikte geceyi bir otelde geçiren Şimşek'in izine, sosyal medyadaki kayıp ilanlarını gören bir otobüs şoförü ulaştı.

Şoförün, durumu fark ederek paylaşımların altına iletişim bilgilerini bırakması üzerine jandarma ve emniyet birimleri harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından Gelibolu'da bulunan Mümin Şimşek'in herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

Sosyal medyanın gücü ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde sağ salim bulunan Şimşek, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.