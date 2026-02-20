Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel verilerinin korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında re'sen inceleme başlattı.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı.

Kurul, çocukların yüksek yararını gözeterek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklere karşı sosyal medya platformları hakkında re'sen inceleme başlatılmasına karar verdi.

İnceleme kapsamında, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformlarında çocuklara ait kişisel verilerin nasıl işlendiği, hangi güvenlik tedbirlerinin uygulandığı ve olası risklere karşı ne tür önlemler alındığı mercek altına alacak olan Kurulun başlattığı süreçte, platformların veri işleme politikalarının mevzuata uygunluğu, çocuk kullanıcıların korunmasına yönelik özel tedbirler ve ebeveyn denetim mekanizmaları gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.