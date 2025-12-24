2026 yılı asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı, ücret artışını bahane ederek yapılan haksız fiyat artışlarına karşı sıkı denetim vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda, 2026 yılı asgari ücreti dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak açıklanmıştı.

Bugün ise Ticaret Bakanlığı, belirlenen asgari ücretin çalışma hayatına, üretim yapısına ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni ederek, piyasalara 'fahiş fiyat' uyarısında bulundu.

Bakanlık, ücret artışının mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması gibi haksız uygulamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, 'Asgari ücret toplam maliyet unsurlarından yalnızca biridir. Artış oranının tüm fiyatlara aynen yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır' denildi.

DENETİMLER YOĞUNLAŞACAK

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri sahada aktif denetimlerde bulunulacağı ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri de yoğun ve sürekli denetim gerçekleştirileceği kaydedilirken, vatandaşlara, haksız fiyat artışı veya fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde resmi kanallara bildirimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Yapılan başvurular titizlikle incelenecek ve gerekli durumlarda idari para cezaları en ağır şekilde uygulanacğaı, piyasada adil rekabeti bozan ve vatandaşın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.