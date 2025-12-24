1 Ocak 2026'den itibaren yürürlüğe girecek Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenecek masraflar ve usuller netleşti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı, yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen yeni tebliği Resmî Gazete'de yayımladı. Tebliğe göre, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde ödenecek masraflar, posta giderleri ve yabancı ülke makamlarınca talep edilen ücretler belirleniyor.

Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracılığıyla gönderilen her bir tebligat veya istinabe talebi için posta gideri KKTC'ye 400 TL, diğer ülkelere ise 700 TL olarak belirlendi. Tebligat ve istinabe taleplerinde, ilgili masraflar Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak ve makbuz evraklara eklenecek.

YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI

Tebligat ve istinabe taleplerinde ülkelere göre değişen masraf uygulamaları tebliğde ayrıntılı olarak yer aldı. Örneğin; ABD'de masraf 95 ABD Doları, Avustralya'da eyalete göre 83-435 AUD, Kanada'da 100 Kanada Doları, Almanya'da tanık dinleme başına 250 avro, Fransa'da 48,85 avro olarak belirlendi. Masraflar, ilgili hesaplara açıklama kısmında muhatap bilgisi ve dosya numarası belirtilerek ödenecek.

Bilirkişi incelemeleri için 300 avro, DNA testi için 250 avro, kan veya doku örneği temini için 100 avro gibi standart masraflar mahkeme veznesine avans olarak yatırılacak. Ülkelere göre ek uygulamalar ve online ödeme yöntemleri de tebliğde belirtildi.

Tebliğe göre, ülkede bulunmayan para birimlerinde yapılacak ödemeler bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adlî yardım veya kamu davası niteliğindeki taleplerde masraflar Hazineden karşılanacak; avans yatırılmasına gerek olmayacak.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz