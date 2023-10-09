2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi siyaset hareketlenmeye başladı. Siyasi Partiler Türkiye genelinde aday arayışlarını sürdürürken,İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yarışın taha etkin olacağı görülüyor.

Siyasi partiler yerel seçimler yaklaşırken aday arayışlarını sürdürüyor. Eyüpsultan'da Belediye Başkan adayının ilk açıklayan Adalet Birlik Partisi oldu. Bayan Belediye Başkan Adayı Aleyna Nur Kaya'nın 20 yaşında olmaı da dikkat çekti.

EYÜP İLÇE ALEYNA NUR KAYA KİMDİR?

Adalet Birlik Partisi'nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Aleyna Nir Kaya 09/03/2004 Yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu İstanbul Eyüp Mehmet Akif Ersoy ilköğretim okulunda, Liseyi Göktürk de Ali Rıza Özderici Anadolu lisesinde ve Üniversiteyi Beykent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Bölümünü okuyan KAYA, 2022 Yılından beri birçok İlkyardım seminerleri düzenledi. Stajyer eğitimlerinde üst düzey yönetici olarak görev alan KAYA., Adalet Birlik Partisi Eyüp Belediye Başkan adaylığını yürütmektedir.