Eyüpsultan Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadın Zumba Festivali düzenledi. Feftivalde Eyüpsultanlı kadınlar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’e desteklerinden dolayı “Yılın Başkanı” ödülü verdiler.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi büyük salonda düzenlenen festivalde Eyüpsultanlı kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı oluşturdukları dayanışmayı ve bu dayanışmadan kaynaklanan güçlerini dansla kutladılar.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de etkinliğe katılarak bir selamlama konuşması yaptı.

Başkan Özmen konuşmasında, salona girdiğinde çok büyük bir enerji hissettiğini belirterek “Bu enerjiniz hiç bitmesin, bu enerjiniz daha çok olsun.” dedi.

WHITE HILL VE GÜZELTEPE’DEKİ ZUMBA ALANLARI YENİLENİYOR

Konuşmasında White Hill ve Güzeltepe’deki zumba alanlarının kadınlar için yenilendiğinden de bahseden Başkan Özmen konuşmasını şöyle sürdürdü: “29 Ekim yürüyüşünde bana White Hill’deki yer bize yetmiyor dediniz. Hemen arkadaşlarımdan rica ettim. Şimdi White Hill’deki yeri büyütüyoruz. Güzeltepe’deki yerinizin de daha iyi olması lazım. Güzeltepe’deki zumba alanını da bakıma aldık. Hemen onun yanında bulunan ESMEK’in altındaki yeri düzenliyoruz. Güzeltepe’deki yerinizi de daha iyi koşullarda kullanmaya devam edeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İyi ki varsınız.”

Eyüpsultanlı kadınlar, konuşmasının ardından, her zaman yanlarında olan ve kendilerine her zaman destek veren Başkan Özmen’e “Yılın Başkanı” ödülü verdiler.

Etkinliğin devam eden bölümünde, uzman eğitmenler eşliğinde zumba yapan, ritimle birleşen ve enerjilerini tazeleyen kadınlar “Birlikte Güçlüyüz!” mesajı verdiler.

Bu arada festivale katılmak isteyen kadınlar için Whitehill, Rami (Taksi Durak önü), Göktürk Esmek, Kemerburgaz Esmek, Güzeltepe Esmek, Eyüp Stadı önü, Yeşilpınar Esmek, Esentepe Esmek ve Alibeyköy Mısır Meydanı’ndan servis kaldırıldı