Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası tanıtım vizyonu kapsamında Bosna Hersek'ten gelen turizm acentelerini ağırladı. Konuklar, kentin doğal ve kültürel mirasına hayran kaldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, turizmde küresel görünürlüğünü artırma hedefi doğrultusunda önemli bir misafir grubunu ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tanıtım programı kapsamında Bosna Hersek'ten gelen turizm acenteleri kentte kapsamlı bir geziye katıldı.

Bosnalı acenteler, rehberler eşliğinde Kasr-ı Hümayun, Kocaeli Arkeoloji Müzesi ve Seka Kâğıt Müzesi gibi kentin tarihî duraklarını ziyaret ederek bölgenin geçmişine dair detaylı bilgi aldı. Heyet, ardından Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Konuklar, Kocaeli'nin hem şehir hem de doğal yaşam alanlarıyla sunduğu çeşitliliğin kendilerini oldukça etkilediğini belirtti.

Program kapsamında düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve TÜRSAB temsilcileri, Bosna Hersekli acentelerle bir araya geldi. Görüşmelerde, Kocaeli'nin uluslararası turizmde daha görünür hale getirilmesi ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

KOCAELİ'NİN TURİZM HEDEFİ: DÜNYA MARKASI OLMAK

Doğası, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle dikkat çeken Kocaeli'nin, özellikle doğa, kültür, spor ve gastronomi turizmini bir arada sunması sayesinde yeni pazarlarda güçlü bir çekim merkezi olmayı hedeflediği vurgulandı. Bosnalı turizmcilerin ziyareti, bu hedef doğrultusunda şehir için önemli bir adım olarak değerlendirildi.