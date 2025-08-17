CHP'li Belediye Başkanlarına yapılan operasyonların ardından AKP'ye belediye transferleri başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 9 belediye başkanının AKP'nin 24. Kuruluş yılınad transferinin ardından kulislere başka belediyeler içinde söylendiler başladı.

AKP'nin kesin gözle baktığı ve kaybettiği Eyüpsultan'da 2024'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in, AK Parti'ye katılacağı iddiaları da kulislere kınışılmaya başlandı. AKP'lilerin elde etmeye çalıştığı Eyüpsultan ile ilgili Başkan Özmen’den yanıt geldi.

Özmen, iddialara karşı “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerim, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” yanıtını verdi.