AK Parti’de çeşitli kademelerde görev yapan Mücahit Birinci, parti üyeliğinden ve aktif siyasetten istifa ettiğini duyurdu. Av. Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığını vurgulayarak, “Bundan sonra da Liderimin yanında durmaktan tereddüt etmeyeceğim” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Borsası iddialarına adı karışan Avukat Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti üyeliğinden ve aktif siyasetten çekildiğini açıkladı.

Partiye mensubiyetinden gurur duyduğunu belirten Birinci, istifa kararını “gördüğü lüzum üzerine” aldığını ifade etti.

“CUMHURBAŞKANIMIZI BABA DOSTU VE MÜMİNLERİN EMİNİ OLARAK GÖRÜYORUM”

Birinci, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim.”

Siyasetten çekilme kararının ardından ailesine daha fazla zaman ayırmayı planladığını belirten Birinci, paylaşımını, “Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah,” dedi. Açıklamasını, “Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam” sözleriyle tamamladı.