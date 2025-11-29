KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile organize edilen ve hafta sonu da davetlilerini ağırlayacak olan 'Kocaeli 3. Evlilik Fuarı' kapılarını açtı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, düğün ve davet sektörünü tek çatı altında buluşturdu. Fuarın açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Düğün Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma Geliştirme Derneği Başkanı Erkan Gönenç ile organizasyon şirketleri katıldı.

'ÇİFTLERE BÜYÜK İMKAN SAĞLIYORUZ'

Fuarın açılışında konuşan dernek başkanı Erkan Gönenç, 'Bu fuarı düzenlemekte en büyük desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ticaret odasına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Kocaeliliyim, iyi ki Kocaeli'de bu fuarı düzenliyoruz. Kocaeli'de yaptığımız evlilik fuarını hiçbir il bu düzeyde yapamıyor. Evlenecek çiftlere çok büyük imkan sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'GENÇ KARDEŞLERİMİZ İÇİN GÜZEL BİR FUAR'

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ise fuara katkı sunanlara teşekkür ederek, 'Bu fuar evlilik hazırlığı yapan genç kardeşlerimize bir rehber olmanın yanı sıra kentimizin; ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanına ciddi anlamda katkılar sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak aile yapısını desteklediğimiz için genç kardeşlerimize evlilik sürecinde destek veriyoruz. Aile, toplumumuzun en güçlü yapısıdır. Genç kardeşlerim bu fuarı güzel bir şekilde değerlendirmelidir' dedi.

DÜĞÜN YAPACAKLAR BU FUARDA BULUŞACAK

Kocaeli 3. Evlilik Fuarı, katılımcılara düğün organizasyonlarındaki yenilikleri, trendleri ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunacak. Evlilik hazırlığında olan çiftler ve sektör temsilcileri, fuarda düğün sektöründeki en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme imkânı bulacak.

FARKLI SEKTÖRLERDEN KATILIM SAĞLANDI

Organizasyon firmalarından gelinlik tasarımcılarına, fotoğrafçılardan dekorasyon şirketlerine kadar pek çok sektör temsilcisi bu etkinlikte yer alıyor. Düğün ve davet sektörünün bir araya geleceği fuarda iş birlikleri güçlenirken evlilik hazırlığı yapanlar için ise eşsiz bir deneyim yaşatılacak.

DEFİLELER VE SÖYLEŞİLER SİZİ BEKLİYOR

Kongre Merkezi'nde hafta sonu da kapıları açık olacak Kocaeli 3. Evlilik Fuarı'nda iki önemli söyleşi gerçekleşecek. 29 Kasım Cumartesi günü (yarın) saat 15.00'te Dr. Ferhat Aslan, 30 Kasım Pazar günü ise saat 15.00'te Beyhan Budak söyleşisi olacak. Ayrıca cumartesi günü 12.00-14.00 ve pazar günü 12.00-15.00 saatleri arasında muhteşem defile gösterisi gerçekleşecek.