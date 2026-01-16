Düzce'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ocak 2026'da risk analizi çalışmaları yapıldı.

Ekipler, Şanlıurfa'dan Düzce'ye düzensiz göçmen taşındığı değerlendirilen 63.. ve 44.. plakalı iki kamyonu, Anadolu Otoyolu üzerindeki TURSAN tesislerinde durdurdu.

Yapılan kontrollerde, 63.. plakalı kamyonun kasa kısmında 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla bağlantılı olarak, 63.. plakalı kamyonun sürücüsü F.K. (1989 doğumlu), 44.. plakalı kamyonun sürücüleri Y.A. (1990 doğumlu) ve H.Y. (1990 doğumlu) gözaltına alındı.

Şüpheliler, mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.