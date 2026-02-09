Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş., Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ramazan Halk Pidenin fiyatını açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşların bütçesini düşünen Halk Ekmek, 300 gram ramazan pidesini 20 TL fiyatla halk ekmek büfelerinde satışa sunacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sağlıklı üretim anlayışıyla hazırlanan, ekonomik fiyatı ve lezzetiyle öne çıkan Halk Pide, Ramazan sofralarına bereket katacak.

İftar ve sahurda güvenle tüketilebilecek şekilde üretilen pideler, Eskişehirlilerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir alternatif olmaya devam ediyor.



Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da Halk Pidemiz; lezzeti, bereketi ve uygun fiyatıyla sofralarımızda yerini alacak.

Sağlıklı, ekonomik ve güvenilir üretim anlayışımızla Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan'a hayır ve bereketle kavuşmasını diliyorum.' dedi.