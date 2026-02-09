İstanbul'da Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Rock Ozanları Barış'tan Cem'e' anma konseri, Ali Altay ve Orkestrası'nın sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu. Konsere Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Anadolu rock müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca, Bakırköy'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Anadolu Rock Ozanları Barış'tan Cem'e' anma konseri, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Ali Altay ve Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, Barış Manço ve Cem Karaca'nın hafızalara kazınan eserleri seslendirildi. İlgiyle karşılanan anma konserine Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katılarak sanatçılarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu rock müziğinin kültürel mirasına dikkat çeken konser, dinleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.