Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yanı sıra şehir merkezinde de cadde ve sokakları yenilemeyi sürdürüyor. Son olarak Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'nde 1,5 kilometrelik asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 ilçenin yanı sıra kent merkezinde de cadde ve sokakları yenilemeye devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gece gündüz aralıksız yürütülen çalışmalar kapsamında Ortahisar İlçesi Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'nde ve ara sokaklarda 1.5 kilometrelik asfalt serimi yapıldı. Kaldırımların da yenilenmesiyle, hem araç hem de yaya trafiği için güvenli ve modern ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

MAHALLELER ASFALTLA BULUŞUYOR

Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca; Dernekpazarı ilçesi Gülen Mahallesi'nde 500 metre, Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi'nde 350 metre ve Ortahisar ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde 200 metre asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Şehir genelinde beton yol faaliyetleri, yeni yol açma, yol genişleme, taş duvar, onarım, tadilat, asfalt yama, heyelan temizlik, kar küreme ve kaldırım imalatı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 18 ilçede eş zamanlı çalışmaların devam ettiği vurgulanarak, 'Vatandaşlarımızı güvenli yollarla buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Şehir genelinde ulaşım standardımızı yükseltmek için durmaksızın çalışıyoruz' denildi.