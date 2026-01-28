Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, EsTram hattıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle OGÜ-SSK tramvay hattında gece seferleri geçici olarak durdurulacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Duyuruda, çalışmaların 29 Ocak 2026 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece gerçekleştirileceği belirtildi. Bu tarihte söz konusu hatta gece tramvay seferleri yapılmayacak. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif ulaşım planlarını önceden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarım faaliyetlerinin ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yapıldığını vurgulayarak, vatandaşların anlayışı için teşekkür etti.