Renkli sahne tasarımı ve müzikleriyle sahnelenen 'Dünyanın Göbeğine Yolculuk', çocukları merak ve keşif dolu bir Göbeklitepe macerasına taşıdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından sahnelenen 'Dünyanın Göbeğine Yolculuk' adlı müzikli çocuk oyunu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde minik izleyicilerle buluştu.

Göbeklitepe'nin gizemli dünyasını sahneye taşıyan oyun, iki seans boyunca salonu dolduran çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Inspera Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan yapım, renkli sahne tasarımı, özgün müzikleri ve tempolu anlatımıyla büyük ilgi gördü. Gizemli bir tren yolculuğuyla başlayan hikâye, çocukları merak, keşif ve dostluk temaları etrafında gelişen eğlenceli bir maceraya sürükledi. Zaman zaman kahkahaların, zaman zaman alkışların yükseldiği salonda minik izleyiciler oyuna büyük bir heyecanla eşlik etti.

ÇOCUK KİTAPLARI İÇİN SATIŞ NOKTASI KURULDU

6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan oyun, ailelerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. İki seansın da tamamen dolduğu etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Göbeklitepe hakkında keyifli bir keşfe çıktı.

Etkinlik alanında ayrıca İzmir Kültür AŞ tarafından yayımlanan çocuk kitapları için satış noktası kuruldu. Minikler ve aileleri, tiyatro deneyimini kitaplarla da zenginleştirerek çocuklara yönelik hazırlanan yayınlara yoğun ilgi gösterdi. Eğlendirirken düşündüren içeriğiyle dikkat çeken 'Dünyanın Göbeğine Yolculuk', çocuklara kültürel mirasa dair farkındalık kazandırırken aileleriyle birlikte paylaşabilecekleri özel bir tiyatro deneyimi sundu.