Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankara'da yaşayan Doğu Karadenizlilerle iftar sofrasında buluştu.

ANKARA (İGFA) - Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajı paylaşılırken; Anadolu Ordulular Federasyonu tarafından Başkan Mesut Özarslan'a, Ordu ilinin kültürel değerlerinin yaşatılması ve tanıtılmasına sunduğu katkılar ile hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesine verdiği destekler nedeniyle Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

İftar programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ankara Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Ankara Rizeliler Federasyonu Genel Başkanı İdris Kansızoğlu, Akkuş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Duman, Akkuş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fahri Bakırcı, AK Parti Keçiören Bölge Başkanı Cengiz Yılmaz, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç ve Devlet Demiryolları Satın Alma Daire Başkanı Savaş İnan, STK temsilcileri, muhtarlar, başkan yardımcıları, çok sayıda Doğu Karadenizli katıldı.

'KEÇİÖREN'İMİZDE HERKESE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, konuşmasında Keçiören'de herkese eşit hizmet sunmanın gayretinde olduklarını belirterek şu mesajları paylaştı: 'Karadenizli hemşerilerimizle birlikte bu mübarek iftar sofralarını beraber paylaşıyoruz. Biz sizlere söz vermiştik. Dedik ki; bizim bölgemizde kimse yatağa aç olarak, üşüyerek ve titreyerek girmeyecek. Evladı kalktığında okuluna veremiyor ise onu okuluna verdireceğiz. Yaşlısına, engellisine bakacağız dedik. Şükürler olsun geldiğimiz günden beri hiçbir parti ayrımı yapmadan, bize oy verip vermediklerine asla ve katiyen bakmadan Keçiören'de yaşayan tüm Orduluların, Trabzonluların ve Karadenizlilerin herkesin hizmetkârı olduk. Öyle de devam edeceğiz. Keçiören'imizde herkese sahip çıkıyoruz ama bu aziz vatan coğrafyası bizim için daha kutsaldır, daha önemlidir. Gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyası, şanlı Türk bayrağımız her şeyden daha üsttedir. Bunun şanı ve şerefiyle yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Kadir Gecesi'ni hep birlikte idrak edeceğiz. Geceniz mübarek olsun. Önümüz bayram, hepinizin bayramı mübarek olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.'