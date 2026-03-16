Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Rumeli kültürünün köklü mirasını yaşatmak ve Balkan kökenli vatandaşlarla gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen anlamlı buluşmada Rumeli camiasının temsilcileriyle aynı sofrada bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Tüm Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED) öncülüğünde gerçekleşen program, dostluğun, kültürel birlikteliğin ve ortak geçmişin güçlü bir yansıması olarak dikkat çekti.

Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında hemşehrileriyle buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Rumeli derneklerinin başkan ve yöneticileri, ilçelerden gelen temsilciler ile Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Halil Bedzeti'nin de davetliler arasında yer aldığı bir programa katılım gösterdi. Rumeli kültürünün dostluk, dayanışma ve ortak hafıza etrafında şekillenen güçlü ruhunu yansıtan bu anlamlı buluşma, Bursa'da yaşayan Rumeli camiasının birlik ile beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Rumeli'nin sadece bir coğrafyayı değil; köklü bir kültürü, güçlü bir dayanışma ruhunu ve nesilden nesile aktarılan değerleri temsil ettiğini belirtti. Rumeli kültürünün Bursa'nın sosyal ve kültürel dokusuna önemli katkılar sunduğunu söyleyen Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Ramazan öncesinde Üsküp'te Kadınlar Günü dolayısıyla 11 ülke ve 40 şehirden yaklaşık 350 soydaşımızla bir araya geldik. Ardından Batı Trakya'da iftar programına katıldık. Son olarak Bulgaristan'ın Varna kentinde yine soydaşlarımızla iftar soframızı paylaştık. Her gittiğimiz yerde aynı duyguyu görüyoruz; oradaki Türkler, buradan uzatılan bir eli iki elleriyle sahipleniyor. Bu anlayışla Osmangazi Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda Balkanlarla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Haziran ayında yine Kosova'da olacağız ve I. Murad Hüdavendigar'ı anma programımızı düzenleyeceğiz. Rumeli ve Balkanların birçok noktasında bu gönül bağını koparmayacağız. Çünkü o coğrafyadaki birçok insanın Bursa'da akrabası, yakını var. Osmangazi neticede her mahallesinde Rumeli ve Balkan göçmeni hemşehrilerimizin bulunduğu bir ilçe. Biz de bu misyonu kendimizde gördük, görev edindik ve birlikte olmak istedik. Buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük ve daha kapsamlı etkinliklerde yine birlikte oluruz.'

RUMELİFED Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şengül ise buluşmaya vesile olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen program, hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.