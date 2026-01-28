Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 2025 yılında da hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak binlerce ailenin hayatına dokundu. Afet mağduru aileleri de yalnız bırakmayan Sevgi Eli'nin kentin vicdanı olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'mizde sevginin gücünü hep beraber gösteriyoruz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Kent merkeziyle birlikte tüm ilçelerde ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına koşan Sevgi Eli, geçen yıl binlerce aileye destek sağladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde çalışan Sevgi Eli, yangın ve su baskını gibi olaylardan etkilenen 134 afetzede hanenin yaralarını sardı.

Özellikle yangınlarda eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmayan ekipler, bin 86 adet ev eşyasını yenileyerek mağduriyetleri giderdi.

Bunun yanında, 5 bin 826 kişiye 22 bin 920 parça giyecek yardımı ulaştırılırken, bin 239 hanenin 3 bin 750 adet ev eşyası ihtiyacı karşılandı. Hayırsever Denizlililerin katkılarıyla yürütülen çalışmalar, ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarına önemli katkı sundu.



'SEVGİNİN GÜCÜNÜ HEP BERABER GÖSTERDİK'



Kısa süre önce yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlayan Sevgi Eli'nin kent için taşıdığı öneme dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bağışlarıyla destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

2025 yılında da dayanışma ruhunun büyüyerek devam ettiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, 'Afetzedelerin yaralarını sardık, ihtiyaç sahiplerinin yuvalarına sıcaklık kattık. Denizli halkının yardımseverliği ve Sevgi Eli'nin gayretiyle darda kalan her bir hemşehrimizin yanında olduk. Denizli'mizde sevginin gücünü hep beraber gösterdik' dedi.