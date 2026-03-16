İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Tiyatroları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda 'Çirkin' adlı tiyatro oyunu sağlık çalışanları için ücretsiz olarak sahnelendi.

Modern toplumda güzellik algısını ve bireyin dış görünüş üzerinden değerlendirilmesini ele alan oyun, izleyicilere düşündürücü bir hikâye sundu.

Sahne performansları ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken 'Çirkin', sağlık çalışanlarına keyifli bir tiyatro akşamı yaşattı.

Gösterim sonrasında, kendisi de beyin cerrahı olan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayşegül Ovalıoğlu, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.