Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Çanakkale'den Yükselen Nefes 1915' adlı özel etkinlikte, kahramanlık destanının ruhu türkü ve anlatılarla yeniden canlandırıldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü anlamlı bir programla andı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Çanakkale'den Yükselen Nefes 1915' programı, Osmangazili vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tarihe altın harflerle yazılan büyük destanın hatırlandığı gece, izleyenlere hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte etkinlikte yer alırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de programa katıldı.

OSMANGAZİLİLER DÖNEMİN DUYGUSUNU BİRLİKTE YAŞADI

Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen program, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren anlamlı anlara sahne oldu. Program kapsamında sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Fatih Şengöçmen yönetiminde Çanakkale ruhunu yansıtan türküleri seslendirdi. Çanakkale destanına özdeşleşmiş eserlerin yankılandığı gecede, salonda bulunan vatandaşlar türkülere eşlik ederek o dönemin duygusunu birlikte yaşadı. Çanakkale'de verilen mücadelenin kahramanlığına ve fedakarlığına dair güçlü bir anlatı sunan tiyatro sanatçısı Akif Oktay, izleyicileri adeta o günlere götürdü. Milli ruhu ve vatan sevgisini güçlü bir şekilde yansıtan anlatı, salonda bulunan vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çanakkale Zaferi'ne değinerek şu şekilde konuştu:

'Tarih tekerrürden ibaret, bunu çok iyi biliyoruz. 111 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde bu etkinlikleri yapabiliyoruz. Onları bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Eğer o gün onlar canlarını feda etmeselerdi, bizler bugün burada olamazdık ve günümüz şartlarında hemen dibimizde, komşumuzda neler yaşandığını her akşam canlı canlı izliyoruz. 100 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu vizyonu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum.'

Tiyatro sanatçısı Akif Oktay ise bu anlamlı programdan dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, 'Osmangazi Belediyemiz, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında o günlerin manevi atmosferini yeniden hatırlatmak için bizleri adeta Bursa'dan Çanakkale'ye götürmek istedi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Osmangazi Belediyesi gibi yoğun göç alan ve nüfus olarak Türkiye'nin en büyük şehirleriyle yarışan bir merkez ilçede ortak bir kent kültürü yaratmanın en önemli yolu kültür, sanat ve edebiyattan geçiyor. Son iki yıldır görüyoruz ki Osmangazi Belediyesi bu alanda gerçekten önemli çalışmalar yapıyor. Bir Bursalı vatandaş olarak söyleyebilirim ki kültüre, sanata ve edebiyata zaman ayıran, bütçe ayıran ve fikir üreten Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tiyatro sanatçısı Akif Oktay ve şef Fatih Şengöçmen'e katkılarından dolayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk plaketi takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra hep birlikte gecenin anısına hatıra karesinde yeniden bir araya gelerek, birlik ve beraberliği paylaştı.