Nilüfer Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Nilüfer Kent Konseyi ve Koza Kadın Derneği iş birliğiyle usta şair Gülten Akın için belgesel gösterimi ve söyleşi düzenledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk şiirinin önemli isimlerinden 'İnceliklerin Şairi' Gülten Akın'ın edebi mirası ve yaşamı ele alındı. Konak Kültürevi'nde düzenlenen etkinlik, çok sayıda edebiyatseveri ve sivil toplum temsilcisini bir araya getirdi.

Nilüfer Kent Konseyi ve Koza Kadın Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 'Gülten' isimli belgeselin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından, şairin yaşamına ve edebiyat dünyasına dair detayların konuşulduğu bir söyleşi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Zehra Betül Yazıcı'nın üstlendiği söyleşide, yönetmen Sefa Sarı, Gülten Akın'ın sanatını ve belgeselin yapım sürecini anlattı.