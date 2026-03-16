Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sivrisinek ve diğer zararlılara karşı yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışların ardından oluşan durgun sulara odaklanan ekipler sahada yoğun mesai harcarken, vatandaşlara da larva oluşumuna neden olabilecek su birikintilerine karşı duyarlı olma çağrısı yaptı.

MANİSA (İGFA) - Manisalıların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını 17 ilçede kapsamlı bir şekilde yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde ilaçlama faaliyetlerine hız verdi. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahada aktif rol alıyor. Ekipler, açık alanlar, dere yatakları, çöp konteynerleri, gübrelikler ve sulak bölgelerde düzenli ilaçlama ile denetim uygulamaları yaparak zararlı popülasyonunu kontrol altında tutuyor.

Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Manisa'mızda vektörlerle mücadelemiz 7/24 sürüyor. 17 ilçemizin tamamında larva üreme alanlarını dronlar ve uzman ekiplerimizle tek tek ilaçlıyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin yaz aylarını daha konforlu ve sağlıklı geçirmesini sağlamak. Bu mücadelenin başarısı için saha çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın desteği de büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vektörlerle Mücadele Şube Müdürü Uğur Dilik, 'Son yağışların ardından oluşan sulak alanlarda ve larvasit alanlarda hızlı bir şekilde uygulamalara başladık. Normal sezonda rezidüel, çöp uygulamaları, gübrelik alan uygulamaları, rögar kapaklarında hamam böceğine yönelik çalışmalar ve kemirgenlere karşı mücadelemiz devam ediyor' dedi.

Vatandaşların da bu süreçte bilinçli davranmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uğur Dilik, 'Bahçelerdeki su kapları, bidonlar, variller ve saksı altlarında biriken sular sivrisineklerin üreme alanı haline gelebilir. Bu noktalara dikkat eden vatandaşlar, kendi yaşam alanlarında sinek oluşumunun önüne geçmiş olur' diye konuştu.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı saha personeli Ali Işılak da sahada en çok karşılaşılan durumlara dikkat çekti. Işılak, sokak hayvanları için bırakılan su kaplarında biriken sular, sığınak ve kazan dairelerinde oluşan durgun sular, lastikler ve bahçelerdeki süs havuzları sivrisinek larvaları için uygun ortam oluşturuyor. Bu alanların düzenli olarak temizlenmesi ve suyun durgun kalmaması gerekiyor. Biz saha personeli olarak bunlarla mücadele için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması büyük önem taşıyor' dedi.