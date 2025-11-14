Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde yürüttüğü kaldırım işgali denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kaldırım ve yol kenarlarının satışa sunulan ürünler, duba, flama, reklam tabelası ve benzeri malzemelerle işgal edilmesinin Kabahatler Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu kapsamında açıkça yasak olduğunu belirtti.

Yapılan uyarılara rağmen kuralları ihlal etmeye devam eden işletmelere ise yasal işlem uygulanıyor.



Zabıta Trafik Şube Müdürü Evren Mutlu, kamusal alanların amacı dışında kullanılmasının hem trafik akışını hem de yaya güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayarak, 'Kaldırımların işgal edilmesi yasaktır. Kamu düzeni ve yaya güvenliği bizim önceliğimizdir.' dedi.



Zabıta Destek Şube Müdürü Yunus Boyacıoğlu ise esnafın cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması için kurallara uyma çağrısında bulunarak, 'Yaya ve araç güvenliğini riske atan her türlü uygulamadan kaçınılmasını önemle rica ediyoruz.' ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi, kaldırım işgali denetimlerinin şehir genelinde aralıksız şekilde devam edeceğini kurallara uymayanlara 2 bin 953 TL'ye kadar cezai işlem uygulanabileceğini hatırlattı.