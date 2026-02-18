Bunlar da ilginizi çekebilir

Anne & Çocuk Etkinlik Merkezi ve Kafe açıldı

'Üniversiteli gençlerimizin kaliteli vakit geçirebilecekleri güzel bir sosyal mekân' ifadelerini kullanan Başkan Büyükgöz, belediye-üniversite işbirliğinin önemine dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Başkan Büyükgöz ve Rektör Mantar, kampüsteki Güzide Kampüs tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet edilerek kampüs yaşamına dair görüşler alındı.

Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile birlikte GTÜ kampüsündeki Güzide Kampüs'ü ziyaret etti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.