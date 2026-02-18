Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile birlikte GTÜ kampüsündeki Güzide Kampüs'ü ziyaret etti.
KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Başkan Büyükgöz ve Rektör Mantar, kampüsteki Güzide Kampüs tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet edilerek kampüs yaşamına dair görüşler alındı.
ÖĞRENCİLER İÇİN SOSYAL ALAN
'Üniversiteli gençlerimizin kaliteli vakit geçirebilecekleri güzel bir sosyal mekân' ifadelerini kullanan Başkan Büyükgöz, belediye-üniversite işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Kafe-Restoran konseptiyle öğrencilere hizmet veren Güzide Kampüs, üniversite yaşamına önemli katkı sağlıyor.