Bursa Pasinler Hasankaleliler Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Nehri Engin ve yönetim kurulu üyeleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, dernek faaliyetleri ve Bursa'da yaşayan Pasinlerli hemşehrilerin sosyal, kültürel dayanışma çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yaşar Nehri Engin, dernek olarak birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, hemşehri dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Engin, Yıldırım Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarının toplumun sosyal dokusunu güçlendirdiğini belirtti. Yılmaz, hemşehri derneklerinin kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, belediye olarak her zaman iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.