Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Efsanelerle İpek' sergisi açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldığı sergi, ipekçilik geleneğini yaşatmayı amaçlıyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da ipekçilik geleneğini ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan 'Efsanelerle İpek' sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldı.

'İPEKÇİLİK GELENEĞİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ipekçilik kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla Bursa ile birlikte yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Uzun süredir bu alanda emek verdiklerini belirten Ünlüce, ipekçiliği yeniden canlandırmak için Bursalılarla birlikte kolları sıvadıklarını ifade ederek, 'Hem büyükşehir belediyemiz hem de burada bulunan değerli ustalarımızla birlikte 2017 yılından beri çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bir sergi hazırladık. İlkinin açılışını Eskişehir'de yaptık. İkinci durağının Bursa olmasını istedik. Hem komşu şehrimiz olması hem de ipekçiliğin anavatanı olması bizim için çok anlamlı' diye konuştu.

'BURSA İPEK ÜRETİMİNDE YENİDEN SÖZ SAHİBİ OLMALI'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Bursa ile Eskişehir'in ipekçilik tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Serginin Bursa'da açılmasının büyük anlam taşıdığını belirten Başkan Bozbey, Bursa'nın bir zamanlar ipek üretiminde öncü olduğunu belirterek, üretimin yıllar içinde gerilediğini söyledi.

'Kozabirlik'in merkezi Bursa'dadır ve Cumhuriyet Caddesi'nde önemli bir binası bulunur' diyen Başkan Bozbey, 'Ancak ne yazık ki Bursa'nın ipek üretimi yıllar içinde sürdürülemedi ve geriledi. Bir zamanlar Görükle'de, Doğanköy'de ve kentin birçok noktasında üretim tesisleri vardı. Bu tesislerde üretilen ipekler 'Bursa ipeği' adıyla dünyaya pazarlanırdı. 1980'li yıllardan itibaren bu üretimi kaybede kaybede bugüne geldik' diye konuştu.

'İPEK ÜRETİMİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ'

İpek üretimini yeniden canlandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Bozbey, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Zor oldukları bilse de ipek üretimini yeniden kazanmanın mücadelesini verdiklerini belirten Başkan Bozbey, 'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2017'den bu yana bu alanda yoğun bir çalışma yürütüyor. Bursa'nın doğası ve havası, çok kaliteli ipek üretimine elverişli. Biz de bu potansiyeli yeniden ortaya çıkarmak için adımlar atıyoruz' dedi.