ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Başsavcılığın yürüttüğü operasyon çerçevesinde eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde işinsanı M.N.A.'dan zorla 9500 dolar para istediği iddia edilen eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, seri numaraları alınmış paralarla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Gül'ün ifadesi alındıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecek.

Mustafa Gül, 1994-1999 döneminde CHP'den aday olup Kemer Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 10 yıl aradan sonra 29 Mart 2009 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçlarına göre MHP'den Kemer Belediye Başkanı seçildi. 2012 yılında 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. 3 dönem Kemer Belediye Başkanı olarak görev yapan Gül, MHP'den istifa edip, CHP'ye geçti. 2024 yerel seçimleri için İYİ Parti'den aday gösterilen Gül, evli ve 4 çocuk babasıdır.