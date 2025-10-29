İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın 'Ulaşım' başlığı altında ESHOT ile ortak çalışmaya imza attı. Şiddete karşı ulaşılabilecek acil durum hatlarını bildiren afişler 410 otobüse yerleştirilirken, duraklarda yer alan ekranlara ise kadın yolcuların 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde istedikleri noktada araçtan inebileceğini hatırlatan görseller yansıtıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in otobüsleri ve durakları, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın 'Ulaşım' başlığında geliştirilen çalışma kapsamında hem şiddete karşı hem de güvenli yolculuk hakkında bilgilendirme işlevi görüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve ESHOT ortaklığında başlatılan projede, 410 otobüse acil durum hatlarını bildiren afişler asıldı. Afişte; 183 Şiddetle Mücadele Hattı, KADES mobil uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi (0232 293 42 93) ve 153 Hemşehri İletişim Merkezi numaraları yer alıyor. Çalışma kapsamında, otobüs duraklarında bulunan ekranlara da kadın yolcular için uygulanan projenin görseli yansıtıldı. Buna göre kadın yolcular, 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde durak harici noktalarda inebiliyor. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ekipleri, acil durum hatlarını bildiren afişlerin yanı sıra kadınların güvenli bir yolculuk yapması için farklı konularda bilgilendirici afişleri de otobüslere astı.

'Amaç, doğru mekanizmalara erişilebilirliği kolaylaştırmak'

Proje hakkında bilgi veren Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, 'Üst politika belgemiz olan Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında görünür kılmayı hedefliyoruz. Eylem planı doğrultusunda 'Ulaşım' başlığı altında ESHOT ile önemli bir adım attık. Acil durum hatlarının bilinirliğini artırmak, ihtiyaç halinde doğru mekanizmalara erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme afişlerimizi otobüslere yerleştirdik. 410 otobüse acil durum hatlarını bildiren afişlerimizi astık. Yalnızca kadınların değil erkeklerin de gördüğü, herkesin birbirine bildireceği bir kamu alanı olması nedeniyle afiş çalışmaları için otobüsler seçildi. Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde ESHOT ile yapılan çalışmalardan biri de 22.00-06.00 saatleri arasında kadın yolcuların güzergâh üzerinde durak olmadan da istedikleri noktada araçtan inebilmesi. Bu da kadınlar için daha güvenli bir yolculuğu sağlayacak' dedi.

'Güvenliği sağlayan uygulama'

Hat şoförü Songül Güven de 'Bu çalışmayı çok doğru buluyorum. Gün içinde çok sayıda kadın ve erkek yolcu otobüslere bindiği için güzel bir bilgilendirme yapılmış olacak. Bir kadın olarak ben de çok teşekkür ediyorum. Kadınlar 22.00-06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde istediği yerde otobüsümüzden inebiliyor. Bu uygulamayı da çok güvenli buluyorum. Tüm kadınlar için güzel bir proje' diye konuştu.