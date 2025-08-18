Vefat eden 19. Dönem Bartın Milletvekili ve 50. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol için TBMM'de düzenlenen cenaze töreni ardından Bartın'da toprağa verildi.ANKARA (İGFA) - Geçmiş dönem Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Akyol için TBMM'de düzenlenen törene, Akyol'un ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Burada Akyol'un öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Akyol'un ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

Hasan Akyol'un cenazesi, Bartın'ın Kozcağız Beldesi Bedil Köyü Camisi'nde kılınacak namaz sonrasında Bedil Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.