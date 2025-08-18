Tokat Belediyesi, çocuk bakım ve destek hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 3-6 yaş arası çocuklara yönelik Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetini başlattı.TOKAT (İGFA) - Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan proje, kentte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Veliler, Tokat Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden ön kayıt formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Kesin kayıtlar, hekim raporlarının değerlendirilmesinin ardından noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

Milli Eğitim Müfredatına Uygun Eğitim Kreşlerde hafta içi her gün 08.00–17.00 saatleri arasında eğitim verilecek. Cimnastik, İngilizce, müzik, görsel sanatlar, drama ve folklör gibi branş dersleriyle çocukların gelişimi desteklenecek. Uyku saatleri ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, Gıda Teknikerleri tarafından hazırlanan sağlıklı yiyecekler ikram edilecek. Temizlik malzemeleri belediye tarafından karşılanacak.

Başkan Yazıcıoğlu: “Hayatı Kolaylaştırıyoruz” Başkan Yazıcıoğlu, “Velilerimizin çocuklarını güvenle teslim edebileceği, modern ve erişilebilir kreş hizmetimiz başlıyor. Tokat Belediyesi olarak ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini vurguladı.