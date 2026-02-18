Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre; işsizlik 11 çeyrektir tek haneli. Son verilere göre istihdam 136 bin kişi arttığı ülkede, genç işsizlik 2005'ten beri en düşük oranda yer alırken, erkeklerde işsizlik yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 ile son yılların en düşüğü oldu.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2025 yılı son çeyreğine ilişkin işgücü verilerini değerlendirdi. İşsiz sayısının bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldığını belirten Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 0,2 puan düşerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini ve 11 çeyrektir tek hanelerde seyrini sürdürdüğünü açıkladı.

İSTİHDAM 136 BİN KİŞİ ARTTI

Son çeyrekte istihdamın 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine yükseldiğini aktaran Işıkhan, istihdam oranının da 0,1 puan artışla yüzde 49,1'e çıktığını ifade edeken, işgücünün ise 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bine ulaştığını kaydetti. Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen program ve projelerin olumlu sonuçlarının istihdam verilerine yansıdığını belirtti.

Genç işsizlik oranının yüzde 14,9'a gerileyerek 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini vurgulayan Işıkhan, yeni uygulamaya konulan GÜÇ Projesi ile gençlerin işgücü piyasasına erişiminin daha da artırılacağını söyleyen Bakan Işıkhan, erkeklerde işsizlik oranının yüzde 6,7 ile 2005'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, kadınlarda ise İş Pozitif gibi programların katkısıyla yüzde 11,1 ile son 13 yılın en düşük seviyesinin görüldüğünü ifade etti.

'İŞGÜCÜNE KATILIMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, temel hedeflerinin çalışma hayatını yenilikçi uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşların işgücüne katılımını artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmek olduğunu belirtti.