ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, devletin sosyal sorumluluğuna ve terörle mücadelede yürütülen sürece ilişkin önemli mesajlar verdi.

'DEVLET KAPISI HACET KAPISIDIR'

Vatandaşların derdini her zaman açıkça ifade edemediğini belirten Erdoğan, valilere ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit etmeleri çağrısında bulundu. 'İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi siz arayıp bulacaksınız. Onlar size gelmeden siz onların yardımına koşacaksınız. Gerekirse kapı kapı gezecek, sorunları yerinde tespit edecek ve en hızlı şekilde çözüme ulaştıracaksınız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Ramazan ayında sosyal dayanışmanın artırılması gerektiğini vurguladı.

'Eğer bir evde iftar yemeği pişmiyorsa, bir hanede sahur sofrası kurulamıyorsa bunun vebalini ne siz ne de biz taşıyabiliriz' ifadelerini kullanan Erdoğan, gariplerin, yoksulların, öksüz ve yetimlerin elinden tutulmasını istedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'

Erdoğan, konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinerek, yarım asırlık terör sorununu sona erdirmek için güçlü bir irade ortaya koyduklarını belirterek, 'Sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyduk' diyerek, süreci sabote etmek isteyen odaklara rağmen 16 aydır hassasiyet ve başarıyla ilerlediklerini ifade etti. Suriye!nin kuzeyindeki sorunun suhuletle çözülmesinin Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde desteğini sürdüreceğini kaydetti.