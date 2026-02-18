İzmit Belediyesinin meyve yetiştiricilerine yönelik düzenlediği budama eğitiminin ardından katılımcılara sertifikaları verilirken, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde uygulamalı çalışma gerçekleştirildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, meyve yetiştiricilerine yönelik 'Meyve Ağacı Budama Eğitimi' düzenledi.

Eğitimde, doğru budama teknikleri, ağaç sağlığının korunması ve verimin artırılmasına yönelik temel bilgiler üreticilerle paylaşıldı. Program, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı bölümünde görev yapan Ziraat Mühendisleri Mehmet Veysel Ayhan ile Serdar Memiş tarafından verildi.

Programa ayrıca İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş da katıldı. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, uygulamalı bölümde İzmit Belediyesi Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde budama çalışması gerçekleştirildi.