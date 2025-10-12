Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, Erzurum'daki Yakutiye ve Palandöken Tüketici Hakem Heyetleri kapatılıyor. Her iki heyetin birlikte aylık ortalama 550 dosyayı karara bağladığı belirtilirken, bu kararın tüketicilerin hak arama sürecini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gazeteci Gamze İspirli ve Erzurum Tüketici Derneği Başkanı Avukat Erhan Topçu tarafından yapılan ortak açıklamada, 'Tüketici mahkemelerinin yükünü hafifleten, vatandaşın 3-6 ay gibi kısa sürede sonuç alabildiği bir sistemin daraltılması kabul edilemez' ifadeleri kullanıldı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kurulan Tüketici Hakem Heyetleri, vatandaşların mahkemeye gitmeden kısa sürede çözüm bulabilmeleri amacıyla oluşturulmuştu. Ancak Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 18 Eylül 2025 tarihli yazısına göre, 30 büyükşehirden 19'unda görev yapan 64 hakem heyetinden 45'i yıl sonuna kadar kapatılacak. Bu kapsamda Erzurum'da Yakutiye ve Palandöken heyetlerinin kapatılmasıyla şehirde yalnızca bir hakem heyeti faaliyet gösterecek.

Dernek başkanları açıklamada, 'Tüketicilerin kolay, hızlı ve ücretsiz biçimde hak arayabildiği bu sistem, yıllardır vatandaş lehine işleyen örnek bir mekanizmadır. Erzurum'da iki aktif hakem heyetinin kapatılması, hem tüketicilerin başvuru sürecini uzatacak hem de yeni mağduriyetlerin önünü açacaktır. Kamu yararına aykırı bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.' dedi.

Dernek temsilcileri ayrıca, Erzurum'da her ay ortalama 550 tüketici başvurusunun sonuçlandırıldığını hatırlatarak, kapatma kararının bu yükü tek merkeze yığacağını ve başvuruların gecikmesine neden olacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, 'Tüketicilerin hak ve çıkarlarını korumak devletin anayasal görevidir. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmeli, Erzurum'da tüketicilerin erişebileceği çoklu başvuru noktaları korunmalıdır' çağrısında bulundu.