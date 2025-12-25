Çayırova Belediyesi, düzenlediği 'Sene-i Devriye' programlarıyla birlikte, hayatını kaybetmiş ilçe sakinlerini vefatlarını yıldönümünde dualarla anıyor. Akse Mezarlığı'nda bulunan taziye alanında düzenlenen anma programlarından Çayırovalılar çok memnun.

KOCAELİ (İGFA) - Beşikten, mezara Çayırovalı ilçe sakinlerinin her an yanında olan Çayırova Belediyesi'nin bu yıl düzenlemeye başladığı 'Sene-i Devriye' programları ilçe sakinlerini çok mutlu ediyor.

Çayırova'da hayatını kaybetmiş Çayırovalıları vefatlarının yıl dönümünde anmak ve onların hatıralarını yaşatmak adına düzenlenen 'Sene-i Devriye' programlarında, vefatlarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okuması gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışma kapsamında ilçede vefat edenlerin yakınları aranarak, Sene-i Devriye programları için Akse Mezarlığı'nda bulunan taziye alanına davet ediliyor ve burada hayatını kaybeden ilçe sakinlerinin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek, dualar ediliyor. Vefat eden ilçe sakinlerinin akrabaları, yakınlarının yaşamını yitirdiği günlerin sene-i devriyesinde Kuran okumalarından dolayı çok memnun.