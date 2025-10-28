Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehir Kütüphanesi'yle ilgili yaşanan gelişmeyi paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bilim Merkezi'nden sonra bir müjdeyi daha paylaştı. Alemdar, sözü verilen Sakarya Şehir Kütüphanesi'nin ihale sürecinin tamamlandığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapımına kısa süre içinde başlanacağını açıkladı.

Başkan Alemdar, 'Şehir Kütüphanesi, yalnızca kitap okuma alanlarıyla sınırlı kalmayacak. İçerisinde konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları, engelli bireyler için erişilebilir alanlar bulunacak. Devlet Tiyatroları'nın seçkin oyunları sahnelenecek Şehir Kütüphanesi kültürün, sanatın merkezi haline gelecek.' dedi.

BİR MÜJDE DAHA GELDİ

Sosyal medyada paylaşım yapan Alemdar, binlere gencin dört gözle beklediği Sakarya Şehir Kütüphanesi projesinin ihale sürecinin tamamlandığını ve yapım sürecinin başladığını müjdeledi. Şehir Kütüphanesi, Donatım'da SASKİ Teknik Birimlerin bulunduğu alanın yan tarafında kalan arazide inşa edilecek.

ŞEHİR TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJESİ

Kültür, sanat alanında şehir tarihinin en büyük projesi niteliği taşıyan kütüphanenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte inşa edileceğini ifade eden Alemdar, projenin içerisinde konferans, tiyatro salonu, çocuk kütüphanesi alanlarıyla bir kütüphaneden çok daha fazlası olacağını kaydetti.

'Devlet Tiyatroları'nın seçkin oyunları sahnelenecek ve burası kültürün, sanatın merkezi olacak' vurgusu yapan Alemdar şunları söyledi:

'KİTAP OKUMA ALANLARIYLA SINIRLI KALMAYACAK'

'Şehrimizin en büyük kültür sanat yatırımlarından biri olacak Sakarya Şehir Kütüphanesi için ihale süreci tamamlandı. Şimdi inşallah yapımına geçiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte şehrimizde eksikliği hissedilen ve seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir projeyi daha şehrimize kazandırıyoruz. Şehir Kütüphanesi, yalnızca kitap okuma alanlarıyla sınırlı kalmayacak. İçerisinde konferans ve tiyatro salonları, çocuk kütüphanesi, özel araştırma bölümleri, bilgisayarlı çalışma odaları, engelli bireyler için erişilebilir alanlar bulunacak.'

'HIZLA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

'Aynı zamanda etkinliklere ev sahipliği yapacak, Devlet Tiyatroları'nın seçkin oyunları sahnelenecek Şehir Kütüphanesi kültürün, sanatın merkezi haline gelecek. Hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum.'

BAŞKAN ALEMDAR, 'KÜLTÜR VE YAŞAM KAMPÜSÜ' DEMİŞTİ

Yusuf Alemdar, Bilim Merkezi ile Şehir Kütüphanesi'nin yan yana olacağı alanın Büyükşehir Hizmet Binası ve Şehir Tarih Müzesi ile birleşerek bir Kültür ve Yaşam Kampüs olarak hazırlanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.