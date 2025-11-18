Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Hz. Peygamber'in hadislerinde iltifat ve onurlandırmanın eğitimdeki önemi işlendi. Aile eğitiminde onurlandırma yaklaşımı ele alındı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Aile Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen 'Hz. Peygamber'in Hadislerinde Bir Eğitim Yöntemi Olarak İltifat/Onurlandırma' programı, İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında ailenin toplumun temel ve en güçlü kalesi olduğunu vurgulayarak, 'Aile, insanın hayata hazırlandığı ilkokuldur. Ailede kullanılan her güzel söz ve iltifat, çocuğun özgüvenini besler ve kişiliğini güçlendirir' dedi.

Programda söz alan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ertuğay da, Hz. Peygamber'in eğitim anlayışında iltifat ve onurlandırmanın temel bir yöntem olduğunu belirtti. Ertuğay, aile içi iletişimde değer vermenin ve güzel sözün bireyin kişilik gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Sunumun ardından İl Müdürü Hasan Aykut, Doç. Dr. Ertuğay'a teşekkür belgesi takdim etti.