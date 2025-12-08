Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği Denizli Kitap Fuarı, on gün süren yoğun bir kültür şöleninin ardından sona erdi. 200 yayınevi ve çok sayıda yazarın katıldığı fuarın onur konuğu ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Fuar boyunca imza günleri, paneller ve söyleşiler düzenlenirken kitapseverler sevdikleri yazarlarla birebir tanışma fırsatı yakaladı. Pelin Batu, Sunay Akın, Mustafa Balbay, İrfan Değirmenci, Beyhan Budak, Coşkun Aral, Saygı Öztürk, Talha Uğurluel, Sinan Yağmur, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş ve Işıl Işık, Denizlili yerel yazarlar, okurlarla bir araya geldi.

GIRGIR DERGİSİ ÖZEL BULUŞMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Fuarın en dikkat çeken etkinliklerinden biri, 'Gırgır Dergisi Çiçeği Burnunda Karikatürcüler Denizli Buluşması' oldu. Gani Müjde, Mustafa Öncül, Erdem Satır ve Ali Şur'un da aralarında bulunduğu Gırgır ekolünden 21 isim Denizlililerle buluştu. Etkinlikte Gani Müjde ve Mustafa Öncül söyleşi gerçekleştirdi. Mizah dergisi koleksiyoneri Erdem Satır ise Gırgır'ın tarihine dair keyifli anekdotlar paylaştı. Çizerler ayrıca düzenlenen workshoplarda gençlerle canlı çizim çalışmaları yaptı.



YÜZ BİNLER FUARDA BULUŞTU



10 gün boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nı Denizli'nin yanı sıra çevre illerden de ziyaret eden yüz binlerce kitapsever, yayınevlerinin yeni kitaplarını inceleme, yazarlarla buluşma ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı buldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hafta sonu fuarda stantları tek tek ziyaret ederek yazarlar, yayınevi temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çavuşoğlu'na özellikle çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.



'DENİZLİ KÜLTÜRLE NEFES ALMAYA DEVAM EDECEK'



Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli Kitap Fuarı artık sadece bir fuar değil, şehrimizin kültür hayatının güçlü bir buluşma noktası haline geldi. On gün boyunca yüz binlerce vatandaşımızı kitaplarla, yazarlarla ve sanatla bir araya getirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fuara gösterdiği yoğun ilgi bizlere büyük bir umut verdi. Denizli'de kültürün, sanatın ve bilginin ışığını büyütmeye devam edeceğiz. Bu organizasyona emek veren tüm yayınevlerine, yazarlara, çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.