İstanbul Maltepe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Arama Kurtarma Ekibi (MAK), arama kurtarma, afet teknolojileri ve risk yönetimi alanındaki en güncel uygulamaların sergilendiği, NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı'nda, afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesini ve çalışmalarını sergiledi.

İSTANBUL (İGFA) - Afetlere daha dirençli bir kent oluşturmak amacıyla; yeni nesil arama kurtarma ekipmanlarını, afet yönetiminde kullanılan teknolojileri, kamu kurumları ve uzman paydaşlarla iş birliklerini yerinde inceleyen MAK, fuar alanında kurulan stantta, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ile vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü.

MAK, BİLGİ VE TECRÜBESİNİ PAYLAŞTI



Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından kurulan stantta modern teknolojilerle donatılmış araç ve ekipmanlarımız katılımcıların incelemesine sunuldu. MAK fuarda, kullandıkları ekipmanlar ve teknikler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

3 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ve MAK bilgi birikimini ve tecrübesini paylaşarak NADMEX 2025'i başarıyla tamamladı.