Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretiz at biniş eğitimleri verdi. Ara tatil kapsamında yapılan eğitimlerde 400 çocuk binicilikle tanışma fırsatı buldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklara yönelik özel bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz at biniş eğitimleri yoğun ilgi gördü. Bir hafta boyunca süren program kapsamında 400 çocuk binicilikle tanışma fırsatı buldu.

AT SEVGİSİ AŞILANDI

Binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar; atlarla iletişim kurma, temel binicilik kuralları ve hayvan sevgisinin önemi gibi konularda bilgilendirildi. At çiftliğinde ilk kez ata binen birçok çocuk unutulmaz anlar yaşarken, veliler de çocuklarının hem eğlenip hem öğrenmesini memnuniyetle karşıladı.

ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE DESTEK

Program boyunca her bir çocuk için güvenlik önlemleri titizlikle uygulanırken, biniş öncesi teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla keyifli bir öğrenme ortamı sağlandı. Ara tatil etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen binicilik eğitimleriyle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi aşılanmış oldu. Aynı zamanda fiziksel gelişimi ve sosyal becerilerini artıran çocuklar, ara tatili at üstüne geçirerek unutulmaz bir deneyim kazandı.