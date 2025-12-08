Tarihi değerlere sahip çıkan ve kültür mirasını gelecek nesillere aktaran Osmangazi Belediyesi, 'Şeb-i Arûs Hz. Mevlana'yı Anlamak' programına ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi ve Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat yıldönümünde Şeb-i Arûs Hz. Mevlana'yı Anlamak' programı düzenlendi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in yanı sıra Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Bozkurt, dernek üyeleri, il ve ilçe meclis üyeleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda hafız İlyas Safa Yılmaz, Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi olarak hedeflerinin, geçmişten gelen bu kültür mirası sadece korumak değil, aynı zamanda çağdaş dünya ile buluşturmak olduğuna işaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Türkiye'de ortak kültürel miras dediğimizde bu toprakların yetiştirdiği Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana gibi önde gelen isimler gelir. Bu isimler, insanın merkezi olan hoşgörüyü ve ortak bir var oluş bilincini geliştirmeyi öne çıkaran bir düşünce geleneğinin temel taşlarıdır. Mevlana'nın çağlar üstü düşüncesi, diyalogdan yana duran, insanın içsel dönüşümünü önemseyen bir felsefe kültürüdür.' ifadelerini kullandı.

5'incisini düzenledikleri programın en güzel ve anlamlı etkinliklerden biri olduğunu kaydeden Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Musa Bozkurt ise, 'Bu manevi buluşmada Mevlana'nın sevgi, merhamet ve hikmet dolu çağrısını, Gazze'nin sessiz çığlığıyla birleştirmeyi amaçladık. Şeb-i Arûs programı, bizler için bir fedakarlık, bir dayanışma, birliktelik ruhu içermektedir. Mesele bir kültürü yaşatmak, bir mirası geleceğe taşımak ve vicdanı diri tutma çabasıdır.' diye konuştu.

Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Melek Küçüker de, Mevlana'nın hayatını ve düşünce yapısını anlattı.

SEMAZEN GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların ardından Bursa Mevlevihanesi Tasavvuf Topluluğu ve semazen ekibi, musuki dinletisi eşliğinde semazen gösterisi sundu. Bursalıların yoğun ilgi ile takip ettiği semazenlerin ardından Mehter Takımı da vatandaşlara marşlardan oluşan dinleti gerçekleştirdi.