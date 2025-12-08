Bursa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında YASAV, Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlü kadınlara hijyen malzemesi ulaştırdı; mini konser ise dayanışmaya moral kattı.

BURSA (İGFA) - Toplumsal faydayı önceleyen projeleriyle bilinen Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Osmangazi Belediyesi iş birliğiyle Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi ziyaret edilerek kadın tutuklu ve hükümlülere hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu.

Ziyarete Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren, belediye yetkilileri ve dernek temsilcileri katıldı. Dayanışma buluşması, cezaevindeki kadınlara moral veren sıcak bir ortam oluşturdu.

Program kapsamında Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi mini bir konser verdi. Kadınlar, konserle birlikte keyifli anlar yaşarken yüzlerde uzun süredir görülmeyen tebessümler oluştu.

'YASAV, SOSYAL SORUMLULUKTA EN DEĞERLİ PAYDAŞLARIMIZDAN BİRİ'

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, 'Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı yalnızca kendi ilçemizde değil, farklı alanlarda da sürdürüyoruz. Bu projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği bizim için çok değerli. YASAV, bu konuda en güçlü paydaşlarımızdan biri. Bugün burada sergilenen dayanışma bunun en güzel örneği.' dedi.

YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren ise derneğin vizyonuna dikkati çekti. Başkan Eren, 'Kurulduğumuz günden bu yana kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı tüm gruplara destek olmayı temel ilke edindik. Osmangazi Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, dayanışmanın empatiyle birleştiğinde ne kadar güçlü bir etki yarattığını gösteriyor. Kadınların yaşam koşullarına katkı sağlamak ve onları yalnız hissettirmemek için çalışmayı sürdüreceğiz.' diye konuştu.