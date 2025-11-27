Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgâr beklendiğini, iç ve doğu kesimlerde ise sis ve pus görüleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Rüzgârın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.