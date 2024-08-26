Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum oldu. Festivalin son gününde de Erzurum, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. ERZURUM (İGFA) - “İbrahim Erkal Şarkıları” konserinde, müzisyenler Umut Akyürek ve Enver Merallı, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde Erzurumlu merhum sanatçı Erkal’ın şarkılarını seslendirdi.

Fuat Çerkezoğlu, Nuri Çırağı, Ozan Reyhani ve Baki Çetin Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi’nde, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ise Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda Erzurumlularla buluştu.

Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi bugün de Yerel Sesler, Bizden Ezgiler konseri ve Teyo Emi ve Avanesi ile Erzurum’da Temaşa doğaçlama tiyatro oyununa sahne oldu.

Yazar Osman Egin, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda katılımcılarla değerli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Ali Servet Öncü, 1919 Mebuslar Meclisi Seçimi ve Erzurum başlıklı söyleşide, Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi’nde festival katılımcılarıyla buluştu.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Olimpiyat Parkı’na kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini son kez ağırladı. Festivalin son gününde çocuklar, İpli Kukla Yöresel Dans Gösterisi ve Kavuklu Pişekar Orta Oyunu’nda geleneksel oyunlarla tanıştı.